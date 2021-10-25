نيابة عن الرئيس.. وزيرة البيئة تشارك فى قمة «الشرق الأوسط الأخضر»

وبحسب بيان اليوم، يشارك فى القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالى وبمشاركة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر وما الذى يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام، وكيفية إحضار هذه الأفكار بشكل جماعى فى COP 26.
كما يبحث خبراء القطاع المالى تحديات القطاع وفرص الاستفادة من التمويل المستدام لتمكين التحول الاخضر وفرصة الـ ٥٠ ترليون دولار حول التحول الأخضر والذى يجب على الحكومات والقطاع المالى والمؤسسات المالية الدولية فعله لتحقيق تلك الفرصة.
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