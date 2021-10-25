الخطيب: قائد الخلية الإرهابية التى كشف السودان عنها إخوانى هارب

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى، ورئيس التحرير التنفيذى لصحيفة "الوطن" أحمد الخطيب، وجود تنسيق أمنى كبير بين الأجهزة الأمنية المصرية والسودانية هدفه الحفاظ على الأمن القومى للبلدين، مشيرا إلى أن القبض على خلية إرهابية فى السودان قائدها مصرى كان أبرز مثال على ذلك.





وأضاف الخطيب خلال حواره فى برنامج "مساء دى إم سى"، الذى يعرض على قناة "dmc"، أن هناك تنسيقًا عاليًا بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الخلية الإرهابية التى ألقى القبض عليها مؤخرا، كان قائدها مصريا ويدعى عزت محمد حسن الأحمر (37 عاما). وأشار الكاتب الصحفى إلى أن قائد الخلية الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها شارك فى عدد عمليات بمصر أبرزها الهجوم على كمين الفرافرة، كما شارك فى عمليات استهداف الأقباط فى المنيا فى عامى 2017 و2018. وتابع بأن قائد الخلية الإرهابية التى كشف السودان عنها إخوانى هارب سبق للإعلام الإخوانى الإدعاء باختفاؤه وزوجته قسريا. واختتم حديثه بأن مصر لا تترك حق شهدائها وتلاحق الإرهابيين فى أى مكان، مضيفا أن كل العناصر الإرهابية التى أجرمت فى حق الدولة وأبنائها محل استهداف وضبط بالتنسيق مع أجهزة أمن الدول الشقيقة داخل مصر أو خارجها.

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