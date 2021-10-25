تسويق مخرجات البحث العلمى فى 4 سنوات أمام الوزير

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول المشروعات البحثية التى تم عرضها فى منتديات تسويق مخرجات البحث العلمى خلال الفترة من 2016 – 2020.





وتناول التقرير عدة مشروعات بحثية تم عرضها للتسويق فى مجالات: الطاقة والمياه، الزراعة، النقل والطرق والبتروكيماويات، الطب، البيئة، قطع الغيار، الثقافة العلمية.

ولفت التقرير إلى أهم المشروعات البحثية فى مجال الطاقة والمياه، ومنها: "مشروع وحدات مستقلة لتحلية مياه الآبار تعمل بالطاقة الشمسة بدون بطاريات، ومشروع وحدات شمسية حرارية صغيرة لمجتمعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها فى مصر، ومشروع وحدة ضغط عالى عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية ومدمجة مع وحدة تحلية مياه البحر، ولا يوجد مثيل لها فى السوق المحلية".

وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات البحثية فى مجال الزراعة ومنها: "مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح بما يسهم فى زيادة الإنتاج الكلى ليصل إلى حوالى 11 مليون طن، بما يحقق 75% من الاكتفاء الذاتى، وكذلك مشروع ماكينة حقن الأمونيا الغازية، والذى يهدف لتطوير أنظمة جديدة لتسميد الأراضى، عن طريق حقنها بالأمونيا".

وأوضح التقرير أن أهم المشروعات البحثية فى مجال النقل والطرق والبتروكيماويات، هى: "وحدة تقنية منخفضة التكاليف لبناء الطرق بمكون محلى بنسبة 80%، ويتميز بأنه آمن على البيئة، ومشروع ربوت إزالة العبوات المفخخة وتشتيتها، ويتمتع الربوت المصرى بخاصية حماية الروبوت من التدمير حال انفجار العبوة المفخخة".

وأضاف التقرير أن أبرز المشروعات البحثية فى مجال الطب، هى: "جهاز مراقبة المريض للاستخدام بغرف الرعاية المركزة والعمليات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومشروع شريحة طبية للتعرف على الأمراض، حيث يمثل هذا المشروع فائدة مجتمعية كبيرة لتشخيص الأمراض مثل السرطان وغيره، ولا يوجد مثيل له فى السوق المحلية والأجنبية".

كما استعرض التقرير مجموعة من المشروعات البحثية فى مجال البيئة، ومنها: "مشروع وحدة الصوبة الحرارية، ومشروع تطوير وحدة لطحن قش الأرز، ومشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى".

ونوه التقرير للمشروعات البحثية فى مجال قطع الغيار، والتى تم إنتاجها بالفعل خلال مشروعات تعميق المكون المحلى بالمسبك التجريبى بمركز بحوث وتطوير الفلزات، بالإضافة للمشروعات البحثية فى مجال الثقافة العلمية والمتمثلة فى مسلسل الأزهر.