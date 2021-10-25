طلاب الكلية الحربية يشكلون بأجسامهم "قوة الردع" أمام الرئيس السيسي

شكل طلاب الكليات العسكرية، خلال حفل تخرجهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جملة "قوة الردع"، فى مشهد بديع. ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

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