اليوم.. كارلوس كيروش يعلن قائمة المحترفين استعداداً لمباراة أنجولا

/657903/اليوم-كارلوس-كيروش-يعلن-قائمة-المحترفين-استعدادا-لمباراة-أنجولا

يعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون المقرر لهما يومى ١١ و١٤ نوفمبر المقبل فى ختام المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

واستقر كيروش على ارسال خطابات رسمية لكل اللاعبين المحترفين الذين تم مخاطبتهم خلال المعسكر الماضى، على أن يكون الاختيار النهائى من القائمة أثناء اعلان القائمة النهائية التى ستدخل المعسكر المغلق يوم ٧ نوفمبر المقبل.

وحقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.