/657904/دينا-الشربيني-تتخطى-المليون-ونصف-مشاهدة-مع-حسن-أبو-الروس-بأغنية-فلتت-مني

تمكنت النجمة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس، من تحقيق نجاج واسع بأغنية «فلتت مني»، والتى تخطى عدد مشاهدتها مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد حجم المشاهدات التي حققتها أغنية «فلتتي مني» لحسن أبو الروس ودينا الشربيني.

كليب أغنية فلتت مني

كان الفنان حسن أبو الروس طرح منذ 10 أيام، أحدث أعماله الغنائية والتي احدثت ضجة عريمة بعد أن طرح مقطع منها مع دينا الشربيني عبر حسابته الرسمية على السوشيال ميديا وتصدرا الثنائي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدها بساعات.

وجاءت الأغنية التي طرحها أبو الروس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان “فلتت مني”، كما طرحها أيضا على تطبيق أنغامي، وبمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

أغنية فلتت مني ثاني أعمال دينا الشربيني كمودل

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.

دينا الشربيني تشيد بحسن أبو الروس

من جانب آخر، دافعت الفنانة المتألقة دينا الشربيني عن الفنان الشاب حسن أبو الروس بعد حملة الهجوم التي شنها الجمهور حوله في الأيام القليلة الماضية خاصة بعد حدوث بعض المواقف التي استفزت الجمهور.

وقالت دينا الشربيني مادحة في أبو الروس خلال برنامج mbc trending ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021، قائلا: “أنا بشوفه موهوب جدًا، بيحب الفن بجد مش إنه عايز يبقى مشهور أو يعمل تريند، بيعمل الجديد من زمان وذكي”.