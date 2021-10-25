/657905/جامعة-الدول-العربية-تعرب-عن-قلقها-بشأن-تطورات-الأوضاع-بالسودان-وتطالب-بالتقيد-بالوثيقة-الدستورية

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق تجاه ما يحدث من تطورات في الأوضاع في السودان.

الجامعة العربية تعرب عن قلقها بشأن تطورات الأوضاع فى السودان

وطالب أبو الغيط جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

مصدر بالجيش السوداني: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطي

هذا وأكد مصدر من الجيش السودانى، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، سوف يتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، مشيرا أن سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.

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وأضاف المصدر، أن ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى، وأن التحرك يستهدف من يعرقلون التحرك، ويأتي ذلك وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" .

مصدر بالجيش السوداني: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطي.. ونستهدف معرقلي الوثيقة الدستورية

جدير بالذكر أن وسائل إعلام سودانية، أكدت أنه من المقرر أن يلقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية كلمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".