/657912/بعد-قليل-استئناف-محمد-رمضان-على-إلزامه-دفع-12-ونصف-مليون-جنيه

تشهد محكمة شمال الجيزة الابتدائية، بعد قليل، الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر ضده بإلزامه مبلغ 12 ونصف مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني، بسبب فسخ تعاقده على أحد الأفلام مع تلك الشركة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان

إلزام محمد رمضان بـ12 مليونًا ونصف

وفي وقت سابق ألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ مالي قدره 12 ونصف مليون جنيه مصري، لإحدى شركات الإنتاج بسبب عدم التزامه بالعقد الذي وقعه معها لأداء بطولة أحد الأفلام السينمائية.

شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية

وفي وقت سابق حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح، للحكم في جلسة يوم 28 نوفمبر المقبل.

القيم والمبادئ الأخلاقية

وقال المحامي طارق محمود، في دعواه لشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، إن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، كما أنها تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.

وأضاف المحامي في دعواه : «إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة».

وأكمل محمود: «كما أنها تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».