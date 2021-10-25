/657913/النائب-هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزير-الاتصالات-بشأن-أزمة-تركيب-خطوط-أرضية-بفيصل-والهرم

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عدم توفير شركة المصرية للاتصالات خطوط أرضية للمواطنين في العديد من المناطق بفيصل والهرم.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقال النائب:هشام حسين ان معاناة كبيرة يتعرض لها أهالي فيصل والهرم في الحصول على خطوط أرضية، حيث يتم رفض أغلب الطلبات بحجة عدم وجود أماكن في "البوكسات".

الخطوط الارضية بالجيزة

وأكد النائب، أن الخطوط الأرضية وتحديدا الانترنت أصبحت ضرورة لا غنى عنها لدى كل أسرة مصرية، لاسيما مع انطلاق العام الدراسي والاعتماد بشكل رئيسي على التعليم "أون لاين".

وطالب النائب، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمراجعة خطوط جميع المستخدمين ورفع الخدمة على من مر عليهم فترات كبيرة بدون استخدام أو عدم دفع الفواتير وإتاحة الفرصة أمام مستخدمين جدد.

وشدد عضو مجلس النواب، على الشركة المصرية للاتصالات بتوفير بوكسات جديدة في جميع مناطق فيصل والهرم لاستيعاب الطلب على تركيب الخطوط استجابة لمطالب المواطنين.