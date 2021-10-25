أحمد الخطيب: القبض على الخلية الإرهابية بالسودان تم بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصرية «فيديو»

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كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، كواليس القبض على عناصر مصرية متورطة فى خلية إرهابية بالسودان، وذلك خلال حديثه على فضائيةdmc.

دوت الخليج

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: القبض على الخلية الإرهابية بالسودان تم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية

وقال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب:" القبض على الخلية الإرهابية تم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية وجهاز مخابرات السودان، وهو ما يتم على أساس الحفاظ على الأمن القومي للبلدين.

وتابع:" نحن نعرف جيدًا أن السودان بالنسبة لمصر هى أمن قومي، ومصر بالنسبة للسودان هي أمن قومي، وهذا أمر ضرورى لأننا فى منطقة مضطربة، بها كيانات إرهابية فى كل بلد ومكان".

واستكمل الكاتب أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوطن، حديثه قائلًا:" السودان ومصر يعانون من حركات إرهابية طول الوقت، والمشترك فى القبض على «الخلية الإرهابية» أن قائدها كان مصري «إخواني»، ويدعى عزت محمد حسن.

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب يكشف كواليس القبض على قائد الخلية الإرهابية السوداني

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أن قائد الخلية الإرهابية التى تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على عناصرها، كانت أسرهم قد تقدموا ببلاغ فى عام 2019 ، أنهم قد اختفوا قسريًا، ولكنه كان ضمن خلية إرهابية بالسودان.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن قائد الخلية الإرهابية «عزت محمد حسن» كان قد شارك فى عدد من العمليات فى مصر، منها الهجوم على كمين الفرافرة وأيضًا استهدف حافلات الأقباط فى المنيا عام 2018.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أن الإرهابي عزت محمد حسن قائد الخلية السودانية، أنه كان شريكًا للإرهابي «هشام عشماوي»، وأخذ من الصحراء الغربية مقرًا له.

وتابع:" عزت حسن لديه كُنية حيث يسمى بـ«أبو محمود»، وهو إخواني وزوجته كذلك، وكانت أسرة زوجته قد تقدمت ببلاغ بأنها أختفت قسريًا وتم القبض عليها، ولكن كل ذلك تم التأكد من تزييفه، واكتشاف أنهم هاربين فى السودان وكونوا خلية إرهابية، والأمن السوداني عقب وصوله لمعلومات تم بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب فى جهاز المخابرات العامة السوداني مع الأجهزة الأمنية، ومن تحركت لمكان الخلية لكنها فوجئت بإطلاق كثيف للنار، وتم استشهاد عدد من الظباط السودانيين.