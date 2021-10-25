اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أوسكار العرب بحضور نجوم الفن

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دوت الخليج يرصد فعاليات مهرجان أوسكار العرب بدورته الخامسة المقرر إقامته اليوم.

الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب

وكان من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن في ظل أزمة كورونا، قررت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية، لتكون حاضنة لفعاليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.

وتعد هذه الدورة، دورة استثنائية لأنها تحمل اسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وسوف يقوم مهرجان أوسكار العرب بتكريم الفنانين المصريين والعرب، تقديرا لجهودهم الفنية العظيمة ومشوارهم الفني المهم.

قائمة نجوم الفن المكرمين بالدورة الخامسة لمهرجان أوسكار العرب

على رأس الفنانين الذي سوف يتم تكرمهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منة فضالي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبة، الفنانة السعودية وعد، الفنان اللبناني أيوان، الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.

وتضمن قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب، الفنان اللبناني أيوان، الفنانة التونسية أميمة طالب، والفنانة التونسية مريم الدباغ، الفنان المغربي نوردو، مطرب المهرجانات عمر كمال، الشاعر خالد تاج الدين، الملحن وليد سعد، مصمم الأزياء الكبير هاني البحيري، مصممة الازياء السورية هويدا بريدي، كما تشمل القائمة مجموعة من المشاهير العرب ولاعبي الكرة منهم لاعب كرة القدم عبدالله السعيد.