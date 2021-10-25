/657916/اليوم-انطلاق-فعاليات-مهرجان-أوسكار-العرب-بحضور-نجوم-الفن
تبدأ فعاليات مهرجان أوسكار العرب بدورته الخامسة، اليوم الإثنين وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة.
دوت الخليج يرصد فعاليات مهرجان أوسكار العرب بدورته الخامسة المقرر إقامته اليوم.
الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب
وكان من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن في ظل أزمة كورونا، قررت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية، لتكون حاضنة لفعاليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.
وتعد هذه الدورة، دورة استثنائية لأنها تحمل اسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وسوف يقوم مهرجان أوسكار العرب بتكريم الفنانين المصريين والعرب، تقديرا لجهودهم الفنية العظيمة ومشوارهم الفني المهم.
قائمة نجوم الفن المكرمين بالدورة الخامسة لمهرجان أوسكار العرب
على رأس الفنانين الذي سوف يتم تكرمهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منة فضالي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبة، الفنانة السعودية وعد، الفنان اللبناني أيوان، الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد.
وتضمن قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب، الفنان اللبناني أيوان، الفنانة التونسية أميمة طالب، والفنانة التونسية مريم الدباغ، الفنان المغربي نوردو، مطرب المهرجانات عمر كمال، الشاعر خالد تاج الدين، الملحن وليد سعد، مصمم الأزياء الكبير هاني البحيري، مصممة الازياء السورية هويدا بريدي، كما تشمل القائمة مجموعة من المشاهير العرب ولاعبي الكرة منهم لاعب كرة القدم عبدالله السعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أوسكار العرب بحضور نجوم الفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.