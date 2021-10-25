/657918/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-ضد-الإسماعيلي-قبل-مباراة-الأربعاء

يلتقي الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي:

التقى الأهلي بفريق الإسماعيلي في 115 مباراة ببطولة الدوري فقط وحقق الأهلي الفوز في 59 مباراة فيما نجح الإسماعيلي في الفوز بـ 22 مباراة فيما فرض التعادل نفسه في 34 مباراة خلال تلك المواجهات سجل الأهلي 169 هدف مقابل 93 هدف لنادي الإسماعيلي.

الأهلي راحة اليوم من التدريبات ويعود للمران غدًا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

ومن جهة اخرى تقابل الأهلي الإسماعيلي في 138 مباراة بمختلف البطولات فاز الاهلي في 71 مباراة وخسر في 29 وتعادلا في 38 مباراة

خلال تلك المباريات سجل الأهلي 206 أهداف والإسماعيلي 117 هدف.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".