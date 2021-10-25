/657921/المجموعة-الافريقية-تؤمن-الظهور-الأول-للجماهير-بالمدرجات-اليوم

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري بحضور الجماهير، حيث انتشرت الخدمات الأمنية بالملاعب التي تشهد المباريات الأولى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأمين انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري بحضور الجماهير، حيث انتشرت الخدمات الأمنية بالملاعب التي تشهد المباريات الأولى

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية مباريات «بالبنك الأهلي وطلائع الجيش» الثالثة عصرًا، وديربي الإسكندرية بين «سموحة والاتحاد السكندري»

، الخامسة والنصف مساءً، وفيوتشر وفاركو الساعة الثامنة مساءً.

مباراة بيراميدز وفريق عزام التنزاني

وفي سياق أخر أنهى رجال الأمن استعدادهم، لتأمين مباراة بيراميدز وفريق عزام التنزاني في التاسعة مساء اليوم السبت، بإياب دور الــ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالعاصمة دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتؤمن الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس والممر، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، ويتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة المباراة.

وشكلت المجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباريات المقامة اليوم، في أول انطلاق للدوري المصري، وأول اختبار لحضور الجماهير مجددًا، وذلك للخروج بالمباريات لبر الأمان، والظهور في مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.