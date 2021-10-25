/657922/نورا-علي-إقامة-معرض-آرت-دي-ايجيبت-بالجيزة-خطوة-ممتازة-لتسليط-الضوء-على-كنوز-مصر

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن افتتاح المعرض الفني الرابع لمؤسسة آرت دي ايجيبت تحت عنوان "الأبد هو الآن" والذي يقام هذا العام في منطقة أهرامات الجيزة في الفترة من 21 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومنظمة اليونسكو خطوة ممتازة ولها مردود إيجابى قوى في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر لأن الحدث يقام في موقع من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية الهامة في العالم ، كما أنه بمثابة رسالة هامة للعالم بأن مصر بها أهم المقاصد السياحية والكنوز الأثرية وبلد الأمن والأمان والاستقرار .

معرض أرت دي إيجيبت

وقالت رئيس سياحة النواب، نورا علي، أن معرض آرت دي ايجيبت يعد الأول من نوعه وحدث تاريخى سوف يلفت أنظار العالم مجدداً لمنطقة الأهرامات والمعالم الأثرية من خلال الحضور الكبير المشاركين من فنانين عالميين ومحليين معاصرين من جميع أنحاء العالم والذى يروج من جديد لحضارة مصر العريقة وكنوزها التي تمتد لـ 4500 سنة، خاصة في ضوء إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة كمرشدين فنيين وحراس للتراث طوال مدة المعرض .

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب على اقامة معرض أرت دي ايجيبت فى منظقة الاهرامات

واضافت نورا على أن هذا المعرض يؤكد للعالم أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة ضد فيروس كورونا بنجاح ، كما أن هذا الحدث الهام سوف يظهر التأثير العالمي العميق لمصر القديمة، واستمرارية هذا التأثير من خلال الفنون الثقافية المعاصرة، والإبداع في خلق أعمال تثير الخيال لتظل مصدرا لإلهام الفنانين عبر التاريخ .