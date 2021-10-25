هدية تذكارية للرئيس السيسى من طلاب الكليات العسكرية والجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل الخريجيين من الكليات العسكرية دفعة 2021، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.



وقدم طلاب الكليات العسكرية عروضا تدريبية متنوعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية اليوم الإثنين.

وشهد الحفل حضور أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وبارالمبية، كما حضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينج"، والذى وجهت له تحية خاصة.