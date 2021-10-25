ياسمين فؤاد: لن نسمح بالتعدى على المحميات الطبيعة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لإزالة التعديات على محمية وادى الريان، وذلك بالتعاون مع محافظة الفيوم، ومديرية الأمن بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات المخالفة للقانون الواقعة على محمية وادى الريان، والبالغ مساحتها 260 فدانا، ضمن جهود الموجه الـ18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والمجارى المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.
وأوضحت فؤاد أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، مؤكدة أنه لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ولن نسمح بالتعدى عليها، وواجبنا الحفاظ عليها وحماية مواردها.
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