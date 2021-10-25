السيسى: حروب الجيل الرابع لا تعتمد على السلاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من أبناء الكليات العسكرية، أن مصر لا تنسى أبدًا أبناءها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، موجها التحية لكل أسر الشهداء، ومهنئًا الطلبة الجدد بمناسبة تخرجهم.

ووجه الرئيس السيسى حديثه للطلاب الجدد: "كملوا تأهيلكم، وإعدادكم لأنفسكم"، مستطردًا: "بهنى الأسر مرة تانية.. متشكرين، وربنا يحفظ ولادكم وولادنا، وربنا يحفظ الجيش والشرطة من كل شر".

وقال الرئيس السيسى: "شكرا لكل أسرة قدمت أبناءها لحماية أمن واستقرار مصر"، متابعا: "حريصون على ألا ننسى أبناء مصر الذين قدموا أروحهم فداء للوطن.. تحية لكل الشهداء وأسرهم.. تحية لهم جميعا".

واستطرد الرئيس: "مبروك لكل الأسر.. الحقيقة مرحلة جديدة سيبدأها الطلبة"، موجها الحديثة للطلبة:" هتبقوا مسؤولين عن إعداد وتجهيز وتوعية