الخشت: قرار علاج الطلاب بمستشفيات جامعة القاهرة مجانا تم اتخاذه مارس 2020

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة اتخذ قرارا بعلاج الطلاب بمستشفيات الجامعة بالمجان وبدون سقف مالى محدد فى مارس 2020، وذلك ضمن الدور المجتمعى للجامعة اتجاه طلابها.





وقال الدكتور الخشت فى تصريح اليوم الإثنين، إن قرار جامعة القاهرة بعلاج الطلاب بالمجان لا يقتصر على مستشفى الطلبة فقط، وإنما تلقى العلاج فى جميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون خطاب من مستشفى الطلبة وبدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف طبقا لقانون تنظيم الجامعة، بعد أن كانت مستشفى الطلبة فقط هى المستشفى الوحيدة التى تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.

وكان قرار مجلس الجامعة قد أتاح أيضا العلاج لطلاب الجامعة بوحدات العلاج بأجر (بدون خطاب تحمل تكاليف أو دفع مقدم)، مع تحمل الجامعة لكل التكاليف تنفيذا لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بالنسبة للخدمات غير المتوافرة بمستشفى الطلبة، وفى حالة الطوارئ دون أى شرط، تسهيلا على الطلاب وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان والحفاظ على صحتهم طوال فترة دراستهم بالجامعة.

ويأتى القرار فى إطار رعاية الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر، ولا يمكن التقصير فى حقهم سواء على المستوى التعليمى أو الصحى، موضحا أن الجمهورية الجديدة تستهدف الشباب وبناء قدراتهم المختلفة لأنه الدور الأساسى للجامعة وهو تخريج شخصية متكاملة ليكون عنصرا فعالا فى المجتمع يندمج فى مشروعاتها القومية.

يذكر أنه صدر مؤخرا حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن أحقية طلاب الجامعات فى تلقى العلاج بالمجان دون سقف مالى، وهذا الحكم لم ينصف الطلاب فقط لكنه انتصار للإنسانية، وكانت جامعة القاهرة أول مؤسسة تطبق علاج الطلاب بالمجان بقرار من مجلس الجامعة فى مارس 2020، وذلك دون انتظار الحكم القضائى، وذلك ضمن الدور المجتمعى للجامعة اتجاه طلابها.

من جانب آخر، وجه الدكتور محمد الخشت، بعلاج أحد الطلاب العراقيين المشاركين فى ملتقى القاهرة الدولى الأول للمسرح الجامعى لإصابته بوعكة صحية على مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة أثناء مشاركته فى فعاليات الملتقى مع وفد بلاده، مؤكدا على تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة ومعاملته كأحد طلاب جامعة القاهرة، مع استعداد الجامعة لنقل الطالب العراقى إلى أى مستشفى آخر إذا لزم الأمر.

ووجهت الجهة المنظمة للملتقى بوزارة الثقافة الشكر لرئيس جامعة القاهرة والأجهزة المعاونة على سرعة الاستجابة وعلاج الطالب العراقى حتى تماثله للشفاء.