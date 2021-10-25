سامى رئيسا لبرلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ وحاتم لـ حماة الوطن

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال رئاسته للجلسة العامة اليوم، الإثنين، أن حزب المصرى الديمقراطى اختار النائب محمود سامى ممثلا للهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ومحمد طه عليوة نائبا له.
كما أعلن وكيل مجلس الشيوخ، أن حزب حماة الوطن، اختار النائب حاتم الدسوقى، ممثلا للهيئة البرلمانية، ومحمود أبو النصر، نائبا له.
وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
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