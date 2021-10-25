السيسى مهنئا خريجى الكليات العسكرية: هتبقوا مسؤولين عن إعداد وتجهيز وتوعية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "شكرا لكل أسرة قدمت أبناءها لحماية أمن واستقرار مصر"، متابعا: "حريصون على ألا ننسى أبناء مصر الذين قدموا أروحهم فداء للوطن.. تحية لكل الشهداء وأسرهم.. تحية لهم جميعا".

واستطرد الرئيس: "مبروك لكل الأسر.. الحقيقة مرحلة جديدة سيبدأها الطلبة"، موجها الحديثة للطلبة:" هتبقوا مسؤولين عن إعداد وتجهيز وتوعية".

وأكمل الرئيس: "مسؤولون أمام الله أن نجهز الجنود، ونحميهم، ونحفظهم، ونعدهم إعدادا جيدا.. لو ما انتبهتوش لإعداد الجنود فدا خطر".

وقدم مجموعة من طلاب الكليات العسكرية والجامعات المصرية هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حضوره تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل الخريجيين من الكليات العسكرية دفعة 2021، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.

وقدم طلاب الكليات العسكرية عروضا تدريبية متنوعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية اليوم الإثنين.

وشهد الحفل حضور أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وبارالمبية، كما حضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول فى بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينج"، والذى وجهت له تحية خاصة.