إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء السودان والتمسك باتفاق جوبا.. أهم قرارات الفريق البرهان

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عدة قرارات منذ قليل، جاءت على النحو التالي:

10- تتولى إدارة السودان حكومة من كفاءات وطنية مستقلة.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة، مشددا على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين في تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة.

وأضاف البرهان في كلمة للشعب السوداني، إن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في طريق الانتقالي ، التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع، ونجدد الدعوة للقائد عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد نور، للانضمام إلى ركب بناء السودان الجديد.