إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء السودان والتمسك باتفاق جوبا.. أهم قرارات الفريق البرهان

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عدة قرارات منذ قليل، جاءت على النحو التالي:
1- إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
2- التمسك بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا.
3- تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24/3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية.
4- حل مجلس السيادة الانتقالى وإعفاء أعضائه.
5- حل مجلس الوزراء.
6- إنهاء تكليف ولاة الولايات.
7- إعفاء وكلاء الوزارات.
8- تجميد عمل لجنة إزالة التمكين.
9- الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدستورية الموقعة خلال فترة الحكومة الانتقالية.
10- تتولى إدارة السودان حكومة من كفاءات وطنية مستقلة.
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة، مشددا على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين في تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة.
وأضاف البرهان في كلمة للشعب السوداني، إن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في طريق الانتقالي ، التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع، ونجدد الدعوة للقائد عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد نور، للانضمام إلى ركب بناء السودان الجديد.
كان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس ٢٠١٩ بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠.
وقال ابو الغيط في بيان له اليوم: "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".
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