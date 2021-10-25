/657929/أحمد-الخطيب-أجهزة-الأمن-لن-تترك-حق-شهداء-مصر-فيديو

تحدث الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، فى حوار له على فضائية dmc، عن كواليس القبض على عناصر مصرية إرهابية متورطة في خلية إرهابية بالسودان، والتى يقودها الإخواني المصري عزت محمد حسن.

دوت الخليج

الكاتب أحمد الخطيب: مصر هنا أنها لن تترك حق شهدائها

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية تتحدث دائمًا على عملية تبادل إطلاق النار، مؤكدًا على أن الكثير من العمليات الأمنية عندما تقوم بمحاول إلقاء القبض على عناصر إرهابية، تفاجئ بسيل وابل من النيران".

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أنه قد جرى فى عملية لإطلاق النار بالأميرية، تبادل لإطلاق النار بين أجهزة الأمن المصرية والعناصر الإرهابية على مدار 4 ساعات، والذى كان على الهواء".

وأكد الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، أن هناك حالة من التنسيق الكامل يتم بين مصر والسودان، وهو ما يصب فى صالح البلدين، ورسالة مصر هنا أنها لن تترك حق شهدائها وكل من عبث فى الأمن والاستقرار المصري".

الكاتب أحمد الخطيب: العالم كله أصبح يكتشف تباعًا عدم وجود اختفاء قسري

واستكمل الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، حديثه قائلًا:" عقب إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من السلطة، تبع ذلك عمليات إرهابية كبيرة عانت مصر وأثرت على الاقتصاد المصرى».

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب:" إعلام الإخوان حاول تزييف قصة الإرهابي عزت حسن، حيث أنهم روجوا أنه قد تم إخفاؤه قسريًا، وسُجل أسمه وزوجته فى بعض الملفات الحقوقية لمنظمات معادية لمصر.

واستكمل الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، حديثه قائلًا:" العالم كله أصبح يكتشف تباعًا عدم وجود اختفاء قسري، إنما هي أمور تروج لها الجماعات الإرهابية، وهذا ما حدث مع الإرهابي عزت حسن، حيث تقوم أسر هؤلاء بالترويج لذلك ولكنهم فى الحقيقة عناصر إرهابية، وهذه محاولات الإساءة لأجهزة الأمن المصرية.

كل العناصر الإرهابية الذين أجرموا فى حق الدولة المصرية، أو العبث بأمنها واستقرارها هم محل استهداف أو مطاردة سواء داخل مصر أو خارج مصر، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الدول الشقيقة، والذى يكون فى إطار مكافحة الإرهاب.