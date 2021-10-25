/657946/أبرز-تصريحات-الرئيس-السيسي-خلال-حفل-تخرج-دفعات-من-الكليات-العسكرية-جيش-مصر-بيحمي-مش-بيهدد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لأهالي خريجي دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

دوت الخليج

الرئيس عبدالفتاح السيسي: لا ننسى شهدائنا ومصابينا الذين قدموا أرواحهم فداءًا للوطن

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" دائمًا ونحن فى ظل الأوقات الجميلة هذه حريصين على أننا لا ننسى شهدائنا ومصابينا الذين قدموا وما زالوا حتى الآن تُقدم، مشيرًا إلى أنه المهمة المكلفة للشرطة والجيش هى الحماية والأمن لمصر وشعبها".

الرئيس السيسي: مهمة كبيرة بالكليات العسكرية فى إنك تبقى مسؤول عن إعداد الإنسان

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” مهمة كبيرة بالكليات العسكرية فى إنك تبقى مسؤول عن إعداد الإنسان، ولو لم تنتبه يكون هو فى خطر”.

واستكمل:” بذلنا جهد كبير من الطلاب الخرجين من الكليات العسكرية ويتبقى الدور على أنفسهم، مشيرًا إلى أن الوعي أهم شيئ”.

وأضاف:” علشان تقدر توعي غيرك لازم إنت تكون واعي قوى علشان تقوم بالدوركويس - مواجهة الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس تحتاج لسلاح الفهم والوعي وليس الجهل والوعي الزائف”.

واستكمل:” الجيش المصري قوي صحيح ومن أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد - جيش مصر بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمّن مش بيعتدي.. هذه استراتيجيتنا ودي عقائدنا ولن تتغير”.