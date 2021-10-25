«مبروك علينا وجودك».. نجوم الفن يهنئون محمد صلاح بتألقه أمام مانشستر يونايتد

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حرص نجوم ونجمات الوسط الفني على الاحتفال بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم وفريق ليفربول، وذلك بعد تألقه في مباراة أمس أمام مانشستر يونايتد وإحرازه ثلاث أهداف.

دوت الخليج يرصد احتفال النجوم بالفرعون المصري محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وفاء عامر تدعم محمد صلاح

جاء على رأس هؤلاء النجوم، الفنانة وفاء عامر، حيث نشرت صورة فخر العرب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الوحش المصري محمد صلاح، ربنا يحفظه من شر حاسد وحاقد".

كما نشرت الفنانة نجلاء بدر صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها مهنئه الشعب المصري قائلة: "مبروك علينا وجودك".

نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

على الصعيد الآخر، أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني.

أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

الجمهور يسخر من إطلالة نجلاء بدر

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

وفاء عامر تتألق في «إن كبر ابنك»

فيما يعرض، حاليًا، للفنانة وفاء عامر حكاية «إن كبر ابنك» بداية من السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

ويشارك في بطولة حكاية «كبر إبنك» بجانب وفاء عامر كلا من أمير العايدى وناصر سيف، والعمل من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام.