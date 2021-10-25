/657928/بالصور--الأهلي-يعلن-عن-قميص-الفريق-الجديد

أعلن النادي الأهلي عن قميصه الجديد لموسم 2022/2021 اليوم الإثنين في اطار تعاونه مع شركة أمبرو المسؤولة عن تصميم قمصان القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف النادي الأهلي، عن زيه الثانى في موسم 2021/2022، ونشر الحساب الرسمي للفريق الأحمر على فيس بوك، صورة لحمدى فتحى ومحمد شريف وأكرم توفيق ورامى ربيعة ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر مستعرضين القميص الثانى للفريق قبل ضربة البداية في الدوري أمام الاسماعيلي وعلق: لنبدأ الموسم بالقميص الجديد.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".