/657930/قبل-بداية-المسابقة-توزيع-كرة-الدوري-الجديدة-على-الأندية

أعلنت رابطة الأندية عن الكرة الجديدة التي سيتم اللعب بها مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقامت شركة "بوما" بعمل كرة الدوري الجديد، وتم توزيع الكرات على جميع الفرق قبل بداية المسابقة اليوم.

وتبدأ بطولة الدوري المصري اليوم بإقامة 3 مباريات، وسيشهد الموسم الجديد التواجد الجماهيري بواقع 1000 مشجع لكل فريق خلال مباريات الدوري.

فيما سيتم نقل المباريات بعدد 10 كاميرات وبجودة تليفزيونية عالية.

أحمد دياب: لا يوجد تأجيلات في مباريات الدوري المصري.. وخطأ مطبعي وراء تغيير ملعب الزمالك والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات".

الدوري المصري

وواصل "بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا سيتم إعلان باقي مباريات الدوري المصري للموسم الجديد بشكل طبيعي".

وزاد "ملعب الدفاع الجوي هو الملعب الثاني لنادي الزمالك، حال عدم اللعب في ستاد القاهرة، ولكن مباراة الأهلي ستقام بشكل طبيعي على ستاد القاهرة".

واختتم "تم الاتفاق مع كل الأندية أن مباريات الدوري في الموسم الجديد ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات والجميع يعلم ذلك