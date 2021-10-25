الداخلية تكشف ملابسات مقطعي فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء واستغاثة سيدة في كرموز

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كشفت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء، والآخر يتضمن استغاثة سيدة للإفراج عن زوجها ونجلها لضبطهما في مشاجرة بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء

بيان وزارة الداخلية

قالت الداخلية في بيان اليوم الإثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على بعضهم، والآخر يتضمن استغاثة سيدة للإفراج عن زوجها ونجلها لضبطهما في مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية».

وأضافت: «بالفحص تبين أنه يوم 22 أكتوبر الجاري تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (5 أشخاص من بينهم «زوج ونجل صاحبة الفيديو» جميعهم لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض)، طرف ثان (5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم قطعتا سلاح أبيض) والطرفان مقيمان بالمنطقة محل البلاغ».

ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان بالضرب بالأسلحة البيضاء، دون حدوث إصابات، كما تبين حدوث تلفيات بسيارة ودراجة نارية تصادف وجودهما بمحل الواقعة، وبسؤال مالكيها اتهما طرفى البلاغ في التسبب في حدوث التلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».