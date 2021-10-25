/657934/فرج-عامر-كل-يوم-يتضح-الكذب-والإشاعات-المغرضة-التي-يطلقها-المرشح-الرئاسي-المستبعد

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه تم إيقاف قرار استبعاده عن انتخابات نادي سموحة، لحين النظر في الإستئناف من جانب اللجنة الأولمبية الدولية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسالة الشخصي”فيس بوك:” الحمد لله ، كل يوم يتضح الكذب البين والاشاعات المغرضة التي يطلقها المرشح الرئاسي المستبعد وفريقة المدعم بالاشكال الغريبة من خارج النادي ، واعيد واؤكد انة بيحاول بجميع الطرق هو وشلة المرتزقة تعطيل انتخابات النادي باي طريقة وباي اسلوب ولكننا اوقفنا كل محاولاتهم وسوف يصدر بيان من مستشارنا القانوني بعد العصر اليومً، يؤكد انة خارج السباق الانتخابي وان الانتخابات في موعدها ، وسموحة لة رجال يعرفوا كيف يدافعوا عنة ويردوا المغرضين ، لن يسقط سموحة ابدا ما حيينا ، لن ينهزم لن ينال منة احد ابدا ، الحق احق ان يتبع ، محمد فرج عامر رقم ٣ مرشح لرئاسة نادي سموحة نلتقي بكم يوم الجمعة القادم لنحتفل سويا بانتصار سموحة، فين الاخ وعود”.

قرار استبعاد فرج عامر بداعى ترأسه الشركة المصرية للتنمية والاستثمار العقاري، التي استأجرت قاعة كبار الزوار بالنادي بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للنادي.

فيما جاء قرار إستبعاد محمد مجاهد من الترشح على رئاسة نادي سموحة خلال الانتخابات بداعى عدم سماح اللائحة بترشحه.

في فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن اي وعود قد صرح بيها خلال الفترة الأخيرة، حيث اكد أنه غير مسئول عن هذا الحديث.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”انا غير مسئول عن اي وعود بيوعدها ايا من السادة المرشحين لان غالبيتها مجرد دعاية انتخابية وبس”.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.