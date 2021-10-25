محمد عبد العزيز يتقدم بسؤال لوزيرة الصحة بشأن قِلة عدد آسرة الرعاية المركزة فى المستشفيات

/657936/محمد-عبد-العزيز-يتقدم-بسؤال-لوزيرة-الصحة-بشأن-قلة-عدد-آسرة-الرعاية-المركزة-فى-المستشفيات

تقدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن معاناة الكثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة، وماهي خطة الوزارة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة؟.

دوت الخليج يرصد تقدم محمد عبد العزيز بسؤال لوزيرة الصحة

الرعاية المركزة

وأشار النائب محمد عبد العزيز فى طلب الإحاطة المقدم منه، أن نقص عدد الآسرة فى الرعاية المركزة بالمستشفيات، يؤدي في كثير من الأحيان للخطورة على حياة المريض الذي قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعايات المركزة لذلك أتوجه بسؤالي: حول ما هي خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها؟.

هذا ووقع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة.

وفى بداية حديثه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل علي تمكين الشباب من المشاركة في أهداف التنمية الشاملة وغرس قيم المواطنة والانتماء من خلال المنصات الحوارية الخاصة بالتنسيقية والتي تجمع الشباب بمختلف التيارات السياسية. واستطرد على هامش التوقيع، قائلا ً: تجربة التنسيقية تستحق الإشادة والتقدير والتمكين السياسي، و إننا سعيدين بهذا التعاون والتفاعل معه" .

فيما وجه إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو أمناء تنسيقية الأحزاب؛ الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر لشباب تنسيقية الأحزاب، مؤكدا أن مذكرة التفاهم وسيلة لدعم قطاعات كبيرة من الشباب فى مختلف المجالات، وهو أحد أهداف التنسيقية خلال الفترة الحالية. وقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية . وحضر الحدث إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء التنسيقية، ومن أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية الدكتور خالد بدوي، والدكتورة غادة علي، و من أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمد عمارة، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد و أحمد البشبيشى و زكى القاضى و محمد شلبى.