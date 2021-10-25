محمد صلاح يقود التشكيلة الأفضل للجولة التاسعة في البريميرليج «صور»

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شهدت الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، العديد من المفاجأت والنتائج الكبرى، التي لا تحدث في كثير من الأحيان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت "BBC" عن التشكيلة الأفضل لهذه الجولة، وكان لفريق ليفربول نصيف الأسد بتواجد 5 لاعبين، وذلك بعد المباراة الكبيرة التي تم تقديمها أمام مانشستر يونايتد أمس على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

أما فريق تشيلسي فتم إقحام 3 لاعبين في تشكيلة الأفضل هذه الجولة، وذلك بعد الأداء الرائع أمام نوريتش سيتي والفوز بسباعية نظيفة في افتتاح الجولة.

وكانت المفاجأة بتواجد جوشوا كينج لاعب واتفورد، وذلك بعدما تمكن أن يقدم مستوى رائع أمام إيفرتون وتسجيل هدفين خلال المباراة.

وأخيرا حصل فريق مانشستر سيتي على لاعبين فقط في تشكيل الأفضل، وذلك بعد الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف واحد.

وفيما يلي تشكيلة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي من جانب "BBC"

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيمس، فان دايك، إبراهيما كوناتي، تشيلويل

خط الوسط: نابي كيتا، ماسون ماونت، دافيد سيلفا

خط الهجوم: محمد صلاح، جوشوا كينج، فيل فودين

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة

كشف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، عن إمكانية فريقه اليوم أمام مانشستر يونايتد، في لقاء الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

‏وقال صلاح: " في الهدف الأول كان يمكنني تسجيله بمفردي لكنني أعطيت الكرة لنابي، طالما أن الفريق فأنا سعيد".

‏وأضاف:" سيطرنا على المباراة ، كان يجب علينا تقديم 100% من مستوانا، حاولنا اللعب بطريقتنا وأعتقد أننا استطعنا فعل ذلك".

‏واختتم: " الفوز بخماسية في هذا الملعب أمر رائع ، علمنا أنها ستكون مباراة صعبة لكننا أدرناها بالطريقة التي نريدها".

ونجح الدولي المصري محمد صلاح اليوم من تسجيل ثلاثة أهداف أمام أعين أفضل لاعبي كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي غاب اليوم عن التسجيل.

وبثلاثية محمد صلاح اليوم يتصدر الفرعون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، يليه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 7 اهداف.