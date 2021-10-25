/657943/النائبة-مي-رشدي-ترشيد-استهلاك-المياه-والحفاظ-عليها-واجب-وطنى-علي-الجميع

قالت النائبة مي أسامه رشدي عضو مجلس النواب، إن كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم، تؤكد أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف ترشيد المياة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مي رشدي بشأن كلمة السيسي فى افتتاح اسبوع المياه امس

افتتاح اسبوع القاهرة للمياه

وأضافت رشدي، خلال بيان لها اليوم، أن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة منها واجب وطنى علينا جميعًا فى الوقت الحالى الذى تواجه فيه الدولة تحديًا كبيرًا فى هذا القطاع.

الموارد المائية

وأشارت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تقديرية مبدئية ٥٠ مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة التي من الممكن أن تتعرض لها مصر في المستقبل القريب.

وأوضحت النائبة مي أسامه رشدي، أن الحفاظ على المياه بات ضرورة مُلحة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، وهو أمر يفرض ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقى فى كميات المياه المستهلكة، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس وزراء ألبانيا أمس، وفى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والمُمتدة بين البلدين.