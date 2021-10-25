مؤسس مهرجان سيمفوني للفنون: «نؤمن بدور الفن العظيم بكل صوره»

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قال ملاك منسى مؤسس ورئيس مهرجان سيمفونى للفنون أنه تم تأسيس المهرجان منذ عامين، وقد جاءت فكرة و رؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسه القبطية إيمانًا منا بالدور الذى يقومو به.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مهرجان سيمفوني للفنون طبقًا لتصريحات مؤسسه ملاك منسي.

الهدف من إقامة النسخة الثانية من مهرجان سيمفوني

وأشار مؤسس المهرجان إلى أن الهدف الرئيسى لإقامة مهرجان سيمفوني فى نسختة الثانية هو تقديم الشكر لكل من ساهم وشارك فى هذه الأفلام و الترانيم ومن هم خلف الكاميرا من مخرجيين وسينارست ومهندسي الديكور وملحنين وموسيقين وغيرهم من باقي الكادرات ، كما لم ننسي في هذا اليوم الفنانين المنتقلين الذين شاركوا في هذه الأفلام، وكذلك أيضًا الفنانين الذين شاركوا من الوسط الفني التي أثرت أغلبية الأسر القبطية بأدئها المييز.

موعد انطلاق فعاليات مهرجان سيمفوني بنسخته الثانية

وأضاف ملاك منسى أن المهرجان فى نسختة الثانية سوف يقام علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الموافق الثلاثاء ٢٣ نوفمبر المقبل ، وذلك تحت رعاية الأنبا أباكيرأسقف الدول الأسكندنافية ، وبحضورعدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ

ويشارك في تحضيرات المهرجان نيفين أميل منسق عام المهرجان و أماني عاطف مشرف عام وم. أمير نجيب وسامح فيكتور و فيفيان فؤاد و ممدوح ميلاد ومترجمة للغة الإشاره بالمهرجان الأستاذة نرمين كميل .