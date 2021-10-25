إنفوجراف.. أبرز تصريحات الرئيس فى حفل تخرج الكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة وجه من خلالها التهنئة لطلبة الكليات العسكرية وأسرهم على كل ما بذلوه خلال فترة دراستهم بالكليات. والإنفوجراف التالى يوضح رسائل الرئيس خلال كلمته اليوم. واختتم حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية بعزف السلام الوطنى وردد الحضور "تحيا جمهورية مصر العربية".

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