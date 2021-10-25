مدير كلية الدفاع الجوي: القوات المسلحة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية وتزويدها...

قال اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر مدير كلية الدفاع الجوى، إن حفل التخرج يعتبر شعور ربما تعجز الكلمات عن وصفه فهو مزيج من السعادة الغامرة، خاصة أن هذا الاحتفال يتزامن مع احتفالات المصريين بانتصارات أكتوبر والتى كان من نتائجها إنشاء كلية متخصصة فى علوم الدفاع الجوى هى الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأضاف اللواء عبد العزيز، أنه يتم تأهيل طلبة الكلية بما يتناسب مع طبيعة مهام رجال الدفاع الجوى والمتمثلة فى حماية سماء مصرنا الغالية وذلك من خلال عدة محاور منها التأهيل العسكري والذي يؤدي إلى الانضباط الذاتي وسرعة رد الفعل واتخاذ القرار الصائب تحت مختلف الظروف، والتأهيل الهندسي بالحصول علي بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية طبقا لبرامج هندسية تتواكب مع الطفرة الهائلة في أنظمة التسليح، في ظل حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الجوي في تطوير منظومة التعليم بالكلية وتزويدها بأرقي المعامل الهندسية.

ووجه كلمة للطلاب وأسر الخريجين قائلا: "أهنئ أسر الخريجين بتخرج أبناءهم واوجه لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشئة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا، أما الخريجون فأود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم على مدار أربع سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمروا في تنمية قدراتهم حتى يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة وهي حماية سماء مصرنا الحبيبة حتى تظل راية مصر عالية خفاقة".