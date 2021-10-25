/657940/عبيد-صالح-لطلاب-التعلم-المدمج-إستثمروا-قدراتكم-المهارية-والإبداعية

عبيد صالح لطلاب التعلم المدمج :إستثمروا قدراتكم المهارية والإبداعية

باعتباره أحدث الاساليب التعليمية الحديثة لمواكبة متطلبات العصر ويناسب جميع الأجيال و الجيل الجديد الذي ينشأ على التقنيةوالانترنت ،ومن خلال البحث عن أهم المهارات التي يحتاجها طلبة اليوم ماذا سيستفيد الطالب من المهارة وكيف ستؤثر على شخصيته ومستقبله لجعلهم مستعدين لسوق العمل المستقبلي.

كما وجه رئيس الجامعة بالتطوير المستمر فى مناهج التعلم المدمج وإستحداث برامج ومعارف جديدة وتطوير المادة العلمية والعمل على تنمية قدرات الطالب الابداعية إعطاء الطلاب فرصة طرح الاسئلة والمشاركة فى عرض وحل المشكلات، إكساب الطلاب مهارات في الحياة، بحيث تكون مهارات متنوعة، مثل المهارات الاجتماعية من التواصل وفن التفاوض، وحل المشكلات، احتواء الطلاب والتواصل المستمر معهم فالجامعة معنية بتأهيل الطلاب للقدرة على الإستثمار وليس لمجرد الوظيفة، وهو معمول به في كثير من الجامعات العالمية.