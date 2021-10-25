/657940/عبيد-صالح-لطلاب-التعلم-المدمج-إستثمروا-قدراتكم-المهارية-والإبداعية
أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بمجلس التعلم المدمج المنعقد بجلستة الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ على أهمية تنفيذ وتطبيق التعلم المهاري لطلاب برنامج التعلم المدمج على مستوي جميع الكليات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
عبيد صالح لطلاب التعلم المدمج :إستثمروا قدراتكم المهارية والإبداعية
باعتباره أحدث الاساليب التعليمية الحديثة لمواكبة متطلبات العصر ويناسب جميع الأجيال و الجيل الجديد الذي ينشأ على التقنيةوالانترنت ،ومن خلال البحث عن أهم المهارات التي يحتاجها طلبة اليوم ماذا سيستفيد الطالب من المهارة وكيف ستؤثر على شخصيته ومستقبله لجعلهم مستعدين لسوق العمل المستقبلي.
كما وجه رئيس الجامعة بالتطوير المستمر فى مناهج التعلم المدمج وإستحداث برامج ومعارف جديدة وتطوير المادة العلمية والعمل على تنمية قدرات الطالب الابداعية إعطاء الطلاب فرصة طرح الاسئلة والمشاركة فى عرض وحل المشكلات، إكساب الطلاب مهارات في الحياة، بحيث تكون مهارات متنوعة، مثل المهارات الاجتماعية من التواصل وفن التفاوض، وحل المشكلات، احتواء الطلاب والتواصل المستمر معهم فالجامعة معنية بتأهيل الطلاب للقدرة على الإستثمار وليس لمجرد الوظيفة، وهو معمول به في كثير من الجامعات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبيد صالح لطلاب التعلم المدمج :إستثمروا قدراتكم المهارية والإبداعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.