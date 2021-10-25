/657945/أول-طلب-رسمي-لإيقاف-قرار-عودة-مرتضى-منصور-لرئاسة-نادي-الزمالك

بعد إعلان محكمة القضاء الإداري، بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك من جديد، وقبول الطعن الذي تقدم به بسبب إيقاف المجلس من جانب وزارة الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قام ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتقديم إشكال في تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة القلعة البيضاء.

وتواجد هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، بتقديم إشكال في حكم رئيس الزمالك، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم.

وكان وزير الشباب والرياضة قرر تجميد مجلس مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية على المجلس السابق، بعد رصد لجنة الوزارة,

وتقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، بتقديم الإشكال أمام محكمة القاهرة الجديدة، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر 2021.

ويرغب ممدوح عباس وهاني شكري، بوقف تنفيذ قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك من جديد، بعد تقديم الإشكال.

المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: نحترم أحكام القضاء.. والقرار النهائي بشأن مرتضى منصور بعد دراسة الأمر من جانب اللجان القانونية بالوزارة

أكد محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحترم أحكام القضاء دائما ويجب تنفيذها على الفور.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الحكاية" "ليس هناك أي قرارات تنفيذية من جانب وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة مرتضى مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك".

مرتضى منصور

وزاد "اللجان القانوينة بوزارة الشباب والرياضة تدرس الأمر جيدا بعد الحكم الصادر اليوم من جانب هيئة قضايا الدولة من أجل إتخاذ القرار المناسب لهذا الأمر".

واختتم "من الصعب تحديد موعد صدور قرار وزارة الشباب والرياضة، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب بعد إنتهاء اللجنة القانونية من عملها".