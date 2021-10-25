الكاتب الصحفي أحمد الخطيب يكشف كواليس نجاح أجهزة الأمن المصرية والسودانية فى القبض على خلية إرهابية «تصريحات»

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ننشر فى التقرير التالي أبرز التصريحات التى أطلقها الكاتب الصحفي الكبير، أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، بشأن نجاح الأجهزة الأمنية المصرية فى القبض على خلية إرهابية بالسودان.

دوت الخليج تصريحات الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بشأن تصفية خلية إرهابية بالسودان - أجهزة الأمن المصرية والسودانية تمكنت من القبض على خلية إرهابية بـ«السودان» يقودها إخواني مصرى يُدعى عزت محمد حسن. - يوجد تنسيق عالي بين الأجهزة الأمنية المصرية وجهاز المخابرات السوداني فى مجال مكافحة الإرهاب. - الخلية الإرهابية التى كشف عنها السودان يتزعمها إخواني شارك هشام عشماوي فى هجوم الفرافرة. - قائد الخلية الإرهابية التى كشف السودان عنها إخواني هارب سبق للإعلام الإخواني الإدعاء باختفاؤه وزوجته قسريًا. - الخلية الإرهابية التى أعلن السودان عنها كانت سببًا فى استشهاد 6 ضباط شهداء سودانيين أثناء القبض عليها. - التنسيق الأمني الكبير بين الأجهزة الأمنية المصرية السودانية هدفه الحفاظ على الأمن القومي للبلدين. - الإرهابيون الذين أجرموا فى حق مصر محل ضبط فى أى مكان ذهبوا إليه. - أجهزة الأمن لن تترك حق شهداء مصر.

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