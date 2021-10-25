الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الموارد الإحيائية  ويلغى الدور المجتمعى للجهاز الحكومى..أبو شقة يرأس الجلسة بعد مشاركة عبد الوهاب باحتفالات دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

/657950/الشيوخ-يوافق-نهائيا-على-قانون-الموارد-الإحيائية -ويلغى-الدور-المجتمعى-للجهاز-الحكومىأبو-شقة-يرأس-الجلسة-بعد-مشاركة-عبد-الوهاب-باحتفالات-دفعة-جديدة-من-الكليات-العسكرية

ويعلن اختيار محمود سامى رئيسا برلمانية المصرى الديمقراطى

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث كان يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

دوت الخليج

كما أعلن المجلس أختيار النائب محمو سامي ، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، والنائب محمد طه عليوه نائبا له كما اعلن ابو شقة ، أختيار حزب حماة الوطن ، النائب حاتم حشمت ، رئيسا لهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ، والنائب محمود ابو النصر نائبا له، فى الوقت الذى أعلن فيه رفع أعمال الجلسات حتى 7نوفمبر 2021.

وأكد التقرير على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

وأكد أيضا بأنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،

اختيار محمود سامى رئيسا لبرلمانية المصرى الديمقراطى

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي وحمايـة المـوارد الأحيائيـة ، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

وتضمنت المادة 16 من القانون مناقشات موسعة حيث وافق عليها المجلس والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها وكانت المادة قبل تعديلها تنص على، :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــا الخ ازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخرعلى أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض"

وإعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتى تنص على إلاتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.

الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الموارد الإحيائية ويلغى الدور المجتمعى للجهاز الحكومى..أبو شقة يرأس الجلسة بعد مشاركة عبد الوهاب باحتفالات دفعة جديدة من الكليات العسكرية

ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة فى شكلها النهائى على :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــا الخ ازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر"

وطالب النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 16، خلال مناقشات قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية خلال الجلسةالعامة اليوم الإثنين ،مؤكدا أن المادة نصت على إلتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبا بحذفها المادة ،مشيرا إلى ان الدولة لديها استراتيجيات ملموسة وتنفيذ رؤية مصر2030.