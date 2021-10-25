/657957/أول-تعليق-من-دروجبا-بعد-تخطى-أهداف-محمد-صلاح-رقمه-القياسى

علق النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، على تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحطيم رقمه القياسي الخاص في البريميرليج، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة بعدما وصل الفرعون المصرى إلى الهدف 107 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً كابتن منتخب الأفيال سابقاً بفارق 3 أهداف.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.