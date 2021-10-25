محمد صلاح: يجب أن يكون الفوز دائمًا هو الخيار الوحيد

/657960/محمد-صلاح--يجب-أن-يكون-الفوز-دائما-هو--الخيار-الوحيد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابة الشخصي”انستجرام:”مع هذا الفريق ، يجب أن يكون الفوز دائمًا هو الخيار الوحيد.

الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

وأعلنت "BBC" عن التشكيلة الأفضل لهذه الجولة، وكان لفريق ليفربول نصيف الأسد بتواجد 5 لاعبين، وذلك بعد المباراة الكبيرة التي تم تقديمها أمام مانشستر يونايتد أمس على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

أما فريق تشيلسي فتم إقحام 3 لاعبين في تشكيلة الأفضل هذه الجولة، وذلك بعد الأداء الرائع أمام نوريتش سيتي والفوز بسباعية نظيفة في افتتاح الجولة.

وكانت المفاجأة بتواجد جوشوا كينج لاعب واتفورد، وذلك بعدما تمكن أن يقدم مستوى رائع أمام إيفرتون وتسجيل هدفين خلال المباراة.

وأخيرا حصل فريق مانشستر سيتي على لاعبين فقط في تشكيل الأفضل، وذلك بعد الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف واحد.

وفيما يلي تشكيلة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي من جانب "BBC"

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيمس، فان دايك، إبراهيما كوناتي، تشيلويل

خط الوسط: نابي كيتا، ماسون ماونت، دافيد سيلفا

خط الهجوم: محمد صلاح، جوشوا كينج، فيل فودين