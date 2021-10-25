/657963/كوادر-التنسيقية-يتألقون-تحت-قبة-الشيوخ-عمرو-عزت-مقررا-بالجلسة-العامة-بعد-نهى-زكي

في مشهد لافت، تولى نائبين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررين لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

مواصلة المهام

في الوقت الذي جاءت فيه النائبة نهى زكي، لتكون أول سيدة يتم إختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس أمس، فقد طلبت النائبة من الكادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن يستأنف اليوم مهام مقرر االقانون الذي حصل على موافقة نهائية من أعضاء الشيوخ.

وقد طلبت بحسب ما رصد دوت الخليج النائبة نهي زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررة قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إستخداماتها"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن يتولى النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مقررا لقانون الموارد الاحيائية على أن يستكمل "عزت" الجلسة العامة.

ظهور مشرف

وقد لاقى ظهور النائبة نهى زكي، وعمرو عوت حجاج، حالة قبول واضحة من الأعضاء بالجلسة العامة للشيوخ، حيث نجح كوادر التنسيقية في حسن استعراض نصوص القانون، والظهور بشكل واثق خلال مجريات الجلسات البرلمانية أمس واليوم.

كوادر لامعة

تحتفظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من أرفع الكوادر البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، ممن يمثلون تيارات وانتماءات حزبية مختلفة، قد شكلوا حالة فريدة من الاندماج السياسي بين الأيدلوجيات المتنوعة، بهدف الوصول إلى معادلات سياسية من نوع جديد، وهو ماحققت من خلاله تنسيقية الأحزاب نجاحا باهرا على الأصعدة السياسية والحزبية والبرلمانية.