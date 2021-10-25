300 % الطلب على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ للسياح الروس حتى مايو 2022

جدة - نرمين السيد - قال عصام على الخبير السياحى إن مبيعات الجولات السياحية إلى المنتجعات المصرية لفترة إجازة نوفمبر فاقت توقعات منظمى الرحلات السياحية فى روسيا إذ دفع طلب الإغلاق فى موسكو والمناطق الى زيادة الطلب على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ بنسبة 300% حتى مايو 2022 طبقا للاحصاءية منظمى الرحلات السياحية ATOR فى روسيا





وأضاف الخبير السياحى منظمى الرحلات يسجلون طلبا قياسيا على الجولات إلى مصر خلال عطلات نوفمبر خصوصا أن مصر تصدرت تصنيف مبيعات الجولات فى الخارج لهذه الفترة المرتفعة ولم يتبقى أى مقاعد بالفعل لأى رحلات مغادرة بسبب العطلات المدرسية وأجازات الروس وإغلاق موسكو والمناطق الأخرى الأمر الذى دفعهم إلى شراء جولات منتجعات الغردقة وشرم الشيخ مسبقا. وأوضح مصر هى الرائدة فى تفضيلات السياح الروس إذ استحوزت على 47% من الطلبات من إجمالى المبيعات حتى نهاية نوفمبر وحوالى 45 % للعام الجديد 2022

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