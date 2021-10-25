«الأرصاد» تحصل على تجديد اعتماد المركز الإقليمى للإشعاع من سويسرا

جدة - نرمين السيد - حصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز الإقليمى للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمى معتمد بقارة إفريقيا من خلال المشاركة فى تصنيف المعايير والمواصفات الدولية الذى يقام كل 5 سنوات فى مدينة دافوس بسويسرا، طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).





وتعد معايرة الأجهزة الفنية من أهم الخطوات القياسية العلمية لكسب الثقة فى النتائج المقاسة بواسطة الأجهزة العلمية والتقنية. ونجح جهاز قياس الإشعاع الشمسى المصرى فى اجتياز اختبارات القبول خلال مشاركته فى المعايرة الدولية، وتم تجديد الاعتماد الدولى لمدة 5 سنوات أخرى مقبلة، ويعد هذا النجاح تأكيدا على مدى تفوق المنتج المصرى ومطابقته بكل المعايير العالمية والدولية ومضاهته للمنتج الأجنبى فى الكفاءة. ويشمل المركز أجهزة البيرانومتر والبيرهليوميتر التى تقيس المقدار الدقيق لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة التى تصل فعليا إلى سطح الأرض، وهو ما يعرف تقنياً بالإشعاع الشمسى. وتقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خدماتها وأنشطتها المرتبطة بقياسات الإشعاع الشمسى ومعايرات أجهزة الإشعاع الشمسى للإقليم الإفريقى والدول العربية بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة.

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