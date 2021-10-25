تمهيدا لإعادة إطلاقها.. مدبولى يلتقى وفد الجامعة الفرنسية بمصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من ممثلى الجامعة الفرنسية فى مصر، التى سيتم إعادة إطلاقها قريبا، وذلك على هامش زيارته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس.





واستعرض الوفد الفرنسى تفاصيل التصميم الهندسى لمبانى الجامعة، الذى يتضمن إنشاء حرم جامعى يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المبانى مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية، ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة فى مختلف مناحى الحياة وفى مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجاً يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة فى المستقبل. وأضاف الوفد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية المصرى لسنة 2021 الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر، ستقوم الوكالة الفرنسية بتقديم دعم مادى قيمته 12 مليون يورو لإعادة إطلاق الجامعة التى تأسست فى عام ٢٠٠٢، وتحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح عام 2015، والتى تعد ضمن منظومة التعليم المتميز فى مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإعادة إطلاق الجامعة الفرنسية، التى تعد ترجمة حقيقية للرغبة المشتركة للقيادة السياسية فى البلدين لتعميق الشراكة التعليمية الفرنسية - المصرية، مؤكدا، فى هذا الصدد، حرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم من أجل إطلاق الجامعة فى أقرب وقت ممكن، حتى تلحق بركاب منظومة التعليم الجديدة فى مصر، التى ستعمل على خلق أجيال قادرة على تحقيق التميز فى أسواق العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

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