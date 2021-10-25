صور.. محافظ الجيزة يفتتح أعمال إنشاء خزان المياه الأرضى بالبراجيل

جدة - نرمين السيد - أفتتح أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه "كريستيان بارجر" رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر، و"أوليفر بارهيلى"، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسيع، أعمال إنشاء خزان المياه الأرضى بمنطقة البراجيل، بمركز أوسيم، ضمن مشروع تطوير منطقة أرض اللواء، القطاع الخامس، والممول من الاتحاد الأوروبى، بمنحه مفوضه إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.





وأكد المحافظ على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدار سنوات، والتى شملت تطوير ورصف منطقة سوق ميت عقبة، وإحلال وتجديد شبكات الإنارة بميت عقبة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقتى ميت عقبة 1 و 2 و 3.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تنفيذ مشروع خط طرد مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء، ومد شبكات انحدار صرف صحى بمناطق الصفطاوى، وبمنطقة حرم الطريق الدائرى، ومناطق سلامة الراضى.

ولفت أحمد راشد إلى أنه تم افتتاح أعمال إنشاء خزان مياه الشرب الأرضى سعة 6000 م3، والمبانى الملحقة به كثمرة جديدة للتعاون.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك المشروعات ساهمت فى إحداث نقلة حضارية لسكان تلك القطاعات، حيث استفاد منها 388.7 ألف مواطن، وساهمت بشكل كبير فى القضاء على ما كانت تعانيه من نقص فى بعض الخدمات، إلى جانب ذلك ساعدت فى توفير فرص عمل للمواطنين من أهالى المنطقة.

من جانبه وجه رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر الشكر للأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة؛ لما لمسه من تعاون مثمر خلال مراحل العمل، مع تطلعه لمزيد من التعاون فى المرحله المقبلة.