أقام السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر ، حفل عشاء على شرف، وزير القوي العاملة محمد سعفان والوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في العاصمة القطرية الدوحة ،وحضر الحفل عدد من أعضاء السفارة.
وتم خلال حفل العشاء مناقشة الرؤية المستقبلية للعمالة المصرية وتبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون بين مصر وقطر، كما تم مناقشة الموضوعات التي طرحت علي مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، وما سوف يتناوله جدول أعمال زيارة الوزير من لقاءات مع وزير العمل القطري ورئيس غرفة صناعة وتجارة قطر ، ولقاء عدد من أعضاء الجالية المصرية بمقر البعثة المصرية.
وأعرب الوزير عن شكره للسفير عمرو الشربيني، علي الدعوة الكريمة وكرم الضيافة المصري، داعيا أن يدعم الله خطى الأمة العربية بالنجاح والتوفيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوي العاملة ضيف شرف على مائدة عشاء السفير المصري بقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.