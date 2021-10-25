إعلان وظائف هيئة الاسعاف المصرية 2021

اعلان وظائف هيئة الاسعاف المصرية 2021، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أخبار الوظائف المتاحة فى عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي إعلان هيئة الاسعاف المصرية للوظائف المتاحة فى عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد أعلنت فى وقت لاحق، إتاحة وظائف شاغرة بتاريخ 25 – 9 – 2021، على أن يكون التقديم إلكترونيًا.

إعلان وظائف بهيئة الاسعاف المصرية 2021

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الإسعاف، فقد أكدت على أن هناك عددًا من الشروط اللازن توافرها فى الراغب فى الحصول على وظيفة بهيئة الإسعاف.

وأول تلك الشروط التى يلزم توافرها للحصول على وظيفة بهيئة الإسعاف، أن يكون الطبيب المتقدم فى مجالات الطوارئ.

كما حددت أيضًا هيئة الأسعاد شرط آخر بالنسبة للمتقدمين، هو أن يكون فى التخصصات التالي:- التخدير والعناية المركزة، وأيضًا الجراحات بتخصصاتها المختلفة، أو أن يكون متخصص فى القلب والأوعية الدموية.

وأيضًا حددت هيئة الإسعاف شروط أخرى للتقدم للإعلان المنشور من هيئة الإسعاف، حيث ذكرت أنه من الضرورى أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

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كما أشارت إلى أن يكون أيضًا المتقدم على وظيفة الإسعاف، أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، وأيضًا يفضل أن يكون من إحدى التخصصات السالف ذكرها.