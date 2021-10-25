/657965/بوسي-شلبي-عن-عدم-تقديمها-برامج-توك-شو-اسمي-مرتبط-بالريد-كاربت

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن سبب عدم اتجاهها لتقديم برامج التوك شو، رغم تاريخها الإعلامي الطويل وحضورها القوي.

دوت الخليج يرصد تصريحات الإعلامية بوسي شلبي ببرنامج Mbc Trinding.

بوسي شلبي تكشف السر وراء ابتعادها عن تقديم برامج التوك شو.

قالت شلبي خلال لقائها مع برنامج «Mbc Trindg» أن اسمها مرتبط بالريد كاربت ولا تستطيع التخلي عن تغطية المهرجانات، وهو الأمر الذي يتعارض مع شروط تقديم برنامج «توك شو».

بوسي شلبي تكشف عن أفضل برامج التوك شو

وعن برامج التوك شو التي تحرص على متابعتها، صرحت شلبي بأن برنامج «الحكاية» لعمرو أديب هو المفضل لديها.

كما روت بوسي شلبي معاناتها بعد مرور سنوات من وفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز.

معاناة بوسي شلبي بعد رحيل زوجها محمود عبد العزيز

فقالت بوسي شلبي "أنا لحظة وفاة محمود عبد العزيز خرجت برة الدنيا وروحي طلعت معاه ومبقتش أحس أحاسيس الناس اللي جوة الدنيا.. مبقتش أفرح ولا أزعل أنا في حتة تانية معاه مش على الأرض".

وتابعت بوسي بأن من يراها على السجادة الحمراء بكامل أناقتها يظن أنها سعيدة ولكن على العكس تماما فهي تشعر بالوحدة عندما تعود لمنزلها لأنها تعيش بمفردها مضيفة "ممكن أتجنن وأنا ست عندي طاقة علشان كدا رميت نفسي في حضن الشغل.. في ناس إيمانها ضعيف بتلجأ للمخدرات والحبوب المهدئة لكن أنا إيماني قوي وشخصيتي قوية".

هذا وقد أثارت الإعلامية بوسي شلبي ،مؤخرًا، غضب واستفزاز الجمهور بسب تعليقها على أبطال فيلم «ريش»، الذين ينتمون إلى أسرة بسيطة من محافظة المنيا.

أزمة بوسي شلبي مع أبطال فيلم «ريش»

انفجرت الأزمة أثناء لقاء شلبي مع أبطال «فليم ريش»، حيث وجهت بوسي أثناء حديثها رسالة لمخرج الفيلم عمر الزهيري، قالت خلالها أنه غير مصيرهم

في إشارة منها إلى أنهم دون مشاركتهم بذلك الفيلم لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى مكان مثل مهرجان الجونة السينمائي.

الجمهور يشن هجوم على بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش

وهو الأمر الذي تلقاه الجمهور بالغضب، فاعتبروا كلماتها إهانة لهم وتقليلًا منهم «عنصرية»، وما كان على الفنان الشاب حسني شتا، إلا أنه اتهمها بإنعدام إنسانيتها، كما أشار إلى أنها لا تستحق أن تكون مذيعة

ولم يتوقف الهجوم عن حد الفنانين، بل تطرق إلى زملائها من نفس المجال، فاتهمتها المذيعة سارة نخلة بالتنمر.