«قتله وحرقه».. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل صديقة في سوهاج بسبب مبلغ مالي

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أعترف «رجب .م» 35 عامًا، بائع متجول، باعترافات تفصيلية بقتل صديقه "أحمد" صاحب الـ 38 عامًا، فى قرية تابعة لمركز جهينة بسوهاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات تفصيلية بقتل صديقه "أحمد" صاحب الـ 38 عامًا، فى قرية تابعة لمركز جهينة بسوهاج

صديق الطفولة

حيث قال المتهم أمام جهات التحقيق: «إن القتيل كان صديقه منذ طفولتهما، وكان يتشاركان أحيانا فى بعض الأعمال حيث يعمل هو بائعا متجولا فى القرى للأقمشة والآوانى، وكان يحصل من القتيل على مبالغ مالية لتشغيلها فى تجارته، وكان يرده».

كما أضاف المتهم أيضًا:« أن صديقه« أحمد»، القتيل كان أحيانا يمر بظروف مادية صعبة، فكان يقترض منه: "كان صراحة بيرد الفلوس اللى عليه، بس أنا مكنتش بطالبه».

وأشار المتهم :«إلى أنه بسبب مشكلة صحية لدى أحد أطفاله اضطر للاقتراض من القتيل« أحمد»، فأقرضه المبلغ الذى طلبه، لكنه تأخر فى السداد في الميعاد المحدد، فتوجه إليه القتيل، وطالبه بالتوقيع على إيصال أمانة فوقع له».

قالى هحبسك

وتابع المتهم:« أنه لم يتمكن من سداد المبلغ، فى الموعد المحدد، فتوجه القتيل إلى عدد من أقاربه، فضحنى قدام أهلى والناس فى البلد، وأنا مكنش معايا أدفع ليه خالص، فهددنى أنه هيسجنى بالوصل اللى معاه، وأنا راجل صاحب عيال»، لافتا إلى أنه قرر التخلص من صديقه، فاتصل به وأبلغه أنه سيقابله لدفع الدين والحصول على الإيصال.

وشرح المتهم أمام جهات التحقيق:" أنه قابل المجنى عليه واستقل سيارته معه، وفى طريق مهجور، طلب منه النزول، ثم أطلق عليه رصاصة من فرد خرطوش، وسحب سكينا وذبحه، لتأكيد الوفاة وبعدها فتش ملابسه وحصل على إيصال الأمانة، ثم سكب على الجثة بنزينا وأشعل النار بها، ثم حفر حفرة ودفن الجثة بعد حرقها، وعاد إلى منزله".

بلاغ شقيق المجنى عليه

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لمركز جهينة بأمن سوهاج، من عامل مقيم دائرة المركز، بغياب شقيقه عامل مقيم بنفس الناحية عن مسكنه، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، إلى أن وراء واقعة تغيبه بائع متجول مقيم بنفس الناحية.

مشاكل مالية

وعلى الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف وأضاف بسابقة اقتراضه مبلغا ماليا من الضحية وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة وقيام الضحية بمطالبته برد المبلغ.

خلافات مالية

ويوم الجريمة البشعة بسبب خلافات مالية بين أصدقاء العمر، تواصل معه وطلب منه استقلال سيارة ربع نقل ملك المتهم بزعم سداد المبلغ المستحق عليه، وخلال وصولهما لأحد الطرق بدائرة المركز طلب من الضحية«الصديق» النزول من السيارة، وأطلق عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته تجاهه، ثم تعدى على الضحية بسلاح أبيض«سكين» حتى تأكد من مفارقته للحياة، وبعد ذلك استولى على إيصال الأمانة الخاص به وسكب سائل البنزين على الجثة وأضرم النيران بها وقام بإخفائها بوضع الأتربة والرمال عليها.

وأرشد المتهم أمام النيابة العام، عن مكان الجثة، كما أرشد عن السلاحين والسيارة المستخدمين فـي الجريمة، فتمت إحالة المتهم للنيابة التى قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.