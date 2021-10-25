/657969/حمايا-بيقولي-اشربي-سجاير-معايا-ياقمر-زوجة-داخل-محكمة-الأسرة-مدينة-نصر

«حمايا بيقولي إشربي سجاير معايا ياقمر».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «لمياه» 35 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سمير»، 42 عامًا، أمام محكمة الأسرة مدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مدينة نصر

متجوزة بقالي 4 سنوات

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 4 سنوات، جواز صالونات، تم الزفات بعد سنة من الخطوبة، عندي ولد وبنت، جوزي بيسمع كلام أهله، وبننزل نأكل معاهم كل يوم ولا يوم أكلت أنا وزوجي وولادي لوحدنا في الشقة من ساعة الزواج، وعمري مانزلت السوق أشتري إي حاجة للبيت، والدته بتجيب الأكل وتقولي أطبخي أنتي وملكيش دعوة بحاجة تاني، ولو قولتله اتصرف معاهم بيقعد يضرب فيا ويشتمني».

حمايا بيقولي أشرب السجاير معاه

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مدينة نصر : «وفي يوم كنت في المطبخ بعمل الأكل، لقيت حمايا داخل عليا المطبخ بيعرض عليا أشرب السجاير معه عملت هبلة، وقولت أنا عمري ماشربت علشان خوفت أعمل مشكلة وساعتها محدش هيصدقني هيقولوا عليا مجنونة، أنا مصدقتش أنه يجي يعرض عليا كدة أنا أتفأجت من تصرفاته ومجاش في بالي أنه يعمل كدة ده أنا زي بنته».

مش أول مرة يعمل معايا كدة

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة«: جيت قولت كدة لزوجي وحكتله على اللي حصل عشان مش أول مرة يعمل معايا كدة، زعقلي وضربني جامد، وقالي لو قولت لـ أهلي مش هخلي حد يعرفلك طريق، وهدفنك بالحي، أنا خوفت منهم ومعرفتش أعمل ايه، فلجأت إلي محكمة الأسرة مدينة نصر لرفع دعوى خلع ضده».